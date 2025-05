Netanjahu reagiert empört auf Sanktionsdrohung von drei westlichen Ländern

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat mit Empörung auf mögliche Sanktionen von drei westlichen Ländern reagiert. Er sprach von einer Einladung zu weiteren Gräueltaten wie am 7.Oktober. Frankreich, Großbritannien und Kanada hatten die israelische Regierung aufgefordert, die Militäroffensive im Gazastreifen zu stoppen und die Beschränkungen für Hilfslieferungen aufzuheben. Andernfalls kündigten sie Maßnahmen an, die sie aber nicht näher benannten. Ebenfalls mehr Hilfslieferungen verlangten die Außenminister von 19 weiteren Staaten, darunter auch Deutschland. In einem gemeinsamen Appell forderten sie von der israelischen Regierung, die Arbeit der Vereinten Nationen und von humanitären Organisationen nicht zu blockieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2025 02:00 Uhr