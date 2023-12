Netanjahu reagiert bestürzt auf den Tod von Geiseln der Hamas

Tel Aviv: Israels Regierungschef Netanjahu hat betroffen auf den Tod dreier Geiseln der Hamas im Gazastreifen reagiert. Netanjahu sprach am Abend von einer unerträglichen Tragödie. Wörtlich fügte er hinzu: "Der gesamte Staat Israel trauert heute Abend." Zuvor hatte die Armee mitgeteilt, dass sie im nördlichen Gazastreifen drei Israelis erschossen hat, weil man sie irrtümlich für eine Bedrohung gehalten habe. Das Militär bedauerte den Vorfall und kündigte eine Untersuchung an. Die US-Regierung sieht in dem Zwischenfall keinen Beleg dafür, dass die israelische Armee im Gazastreifen zu wenig Rücksicht auf Zivilisten nimmt. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Kirby, erklärte, er gehe davon aus, dass man in Israel genau prüfen werde, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 23:00 Uhr