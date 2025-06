Netanjahu nennt Eingreifen der USA "historisch"

Tel Aviv: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat den Angriff der USA gelobt - als "mutige Entscheidung von historischer Tragweite". In einer Videoansprache wandte er sich zudem an die Bürger Israels. Dabei sagte Netanjahu, er habe damit sein zentrales Versprechen im Krieg gegen den Iran eingelöst, nämlich, dass die iranischen Atomanlagen auf die ein- oder andere Weise zerstört würden. UN-Generalsekretär Guterres äußerte sich dagegen zutiefst beunruhigt und sprach direkt nach den US-Angriffen von einer "gefährlichen Stunde". Es gelte nun, eine Spirale des Chaos zu vermeiden. Guterres verwies dabei auch auf die UN-Charta, der die Staaten verpflichtet seien. Der Iran hat mittlerweile eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt mit dem Ziel, dass das Gremium die US-Angriffe verurteilt. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte alle Seiten zur Mäßigung auf und bat sie, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

