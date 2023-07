Netanjahu meldet sich in Video aus dem Krankenhaus

Meldungsarchiv - 15.07.2023 21:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Jerusalem: Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat sich nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus in einem Video zu Wort gemeldet. Es gehe ihm sehr gut, sagte er in der Videobotschaft mehrere Stunden nach seiner stationären Aufnahme. Zuvor hatten die Ärzte festgestellt, dass es sich bei den Symptomen, die der Regierungschef verspürte, aller Wahrscheinlichkeit nach um die Folgen einer Dehydrierung handele. Netanjahu sagt, er sei am Vortag ohne Kopfbedeckung und Trinken in der Sonne gewesen. Das sei keine gute Idee gewesen, so Nethanjahu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.07.2023 21:15 Uhr