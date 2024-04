Netanjahu kündigt weitere "schmerzhafte Schläge" gegen Hamas an

Jerusalem: Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat angekündigt, den militärischen Druck auf die Hamas im Gazastreifen zu verstärken. Israel werde den Terroristen in den kommenden Tagen weitere "schmerzhafte Schläge" zufügen, sagte der Regierungschef. Auch den diplomatischen Druck werde man erhöhen. Dies sei der einzige Weg, die Geiseln zu befreien und einen Sieg zu erzielen. Netanjahu äußerte sich in einer Videobotschaft zum Beginn des Pessach-Fests. Dabei beschrieb er den Krieg zwischen Israel und der Hamas mit biblischen Begriffen. So zitierte er wörtlich das rabbinische Diktum: "In jeder Generation erheben sie sich, um uns zu vernichten." Der Regierungschef machte allerdings keine konkreten Angaben zum weiteren Vorgehen der Armee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 23:00 Uhr