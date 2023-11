Netanjahu kündigt weiter Geiselfreilassung für heute an

Tel Aviv: Auch heute sollen wieder von der radikal-islamischen Hamas verschleppte Menschen und in Israel inhaftierte Palästinenser frei kommen. Das kündigte das Büro von Israels Regierungschef Netanjahu am Morgen an. Eine Liste mit Namen von zur Freilassung bestimmten Geiseln sei eingegangen und man habe die Familien informiert. Am späten Abend hatte das Internationale Komitee vom Rote Kreuz 17 Geiseln am Grenzübergang Rafah übergeben. Dabei handelte es sich um 13 Israelis und vier Thailänder. Die Hamas hatte die Freilassung zwischenzeitlich mit der Begründung gestoppt, Israel habe nicht genügend Hilfslieferungen in den Norden Gazas gelassen. Unter Vermittlung Katars und von Ägypten fand die Freilassung der Entführten dann doch statt. Im Gegenzug ließ Israel 39 Palästinenser aus Gefängnissen frei und brachte sie ins Westjordanland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 08:00 Uhr