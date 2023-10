Netanjahu kündigt vorbehaltlose Fortsetzung des Gegenangriffs an

Tel Aviv: Israels Premierminister Netanjahu sieht die Region am Beginn eines langen Krieges. Mit diesen Worten wurde er von seinem Büro nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts zitiert. Der Krieg sei durch die Hamas aufgezwungen worden, so Netanjahu. Er erklärte weiter, dass die erste Phase des Gegenangriffs vorbei sei, indem der größte Teil der feindlichen Kämpfer auf israelischem Gebiet getötet worden sei. Zugleich sei eine Offensivphase eingeleitet worden, die ohne Einschränkung fortgesetzt werde, bis alle Ziele erreicht seien, so Netanjahu. In der Nacht gab es gegen mehrere Städte, unter anderem Tel Aviv, Raketenangriffe. Israel wiederum bombardierte weiter Ziele im Gazastreifen. Mehreren Medienberichten zufolge ist die Zahl der Toten auf israelischer Seite inzwischen auf 300 gestiegen, mehr als 1.500 Menschen wurden demnach verletzt. Bei Vergeltungsangriffen der israelischen Luftwaffe im Gazastreifen wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 230 Menschen getötet und fast 1.700 verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2023 04:00 Uhr