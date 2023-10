Netanjahu kündigt Vergeltung von Großangriff der Hamas an

Tel Aviv: Nach dem Großangriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel hat Ministerpräsident Netanjahu Vergeltung angekündigt. Nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts erklärte er, man habe beschlossen, die militärischen und staatlichen Einrichtungen der Hamas und des verbündeten Islamischen Dschihad zu zerstören. Außerdem werde die Einfuhr von Strom, Brennstoff und Waren in den Gazastreifen beendet. Durch die Hamas-Angriffe wurden nach Militärangaben mehr als 300 Menschen getötet. Mehr als 1.500 Menschen seien zudem verletzt worden. Die Palästinenser geben die Zahl ihrer Toten mit 313 an. Heute früh hat dann auch die vom Iran unterstützte islamistische Hisbollah-Miliz aus dem Libanon Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Auch die Angriffe der Hamas dauern an. Israel versucht, die Grenzgebiete zu evakuieren - und Geiseln zu befreien. Unter den von der Hamas verschleppten Menschen sollen auch deutsche Staatsangehörige sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2023 10:00 Uhr