Netanjahu kündigt Strafe für Hamas an

Jerusalem: Die Terrororganisation Hamas hat nach eigenen Angaben mittlerweile die Leiche der im Gazastreifen getöteten Geisel Schiri Bibas an das Rote Kreuz übergeben. Das Vertauschen der toten Körper - ob wissentlich oder versehentlich - hatte in Israel große Empörung ausgelöst. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu kündigte an, die Hamas werde den vollen Preis dafür bezahlen. Mittlerweile hat Israel hat den wichtigsten Übergang für Hilfslieferungen in den Gazastreifen ohne Angabe von Gründen geschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2025 22:00 Uhr