Netanjahu kündigt Fortsetzung des Krieges nach einer möglichen Feuerpause an

Tel Aviv: Die Kämpfe im Gazastreifen sollen nach einer möglichen Feuerpause fortgesetzt werden. Das kündigte Israels Ministerpräsident Netanjahu an. Der Krieg werde solange weitergehen, bis - Zitat - "wir alle unsere Ziele erreicht haben." Dazu gehörten die Eliminierung der Hamas sowie die Rückkehr aller Geiseln. Außerdem darf es nach Netanjahus Worten aus Gaza keine Bedrohung für Israel mehr geben. - Noch fehlt die Zustimmung der israelischen Regierung zu einer Vereinbarung mit der Hamas. Das Kabinett will noch heute darüber abstimmen. Medienberichten zufolge geht es unter anderem um eine mehrtägige Feuerpause sowie den Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen. Die Hamas hatte zuvor mitgeteilt, ihre Zustimmung bereits an die Vermittler in Ägypten und Katar übermittelt zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2023 23:45 Uhr