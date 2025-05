Netanjahu kündigt Einnahme des gesamten Gazastreifens an

Israel will gesamten Gazastreifen einnehmen: Das hat Ministerpräsident Netanjahu in einer Videobotschaft mitgeteilt. Damit solle verhindert werden, dass die radikal-islamische Hamas Hilfsgüter plündere, so Netanjahu. Zuvor hatte er angekündigt, wieder Hilfslieferungen in den Küstenstreifen zu lassen - diese waren im März gestoppt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2025 12:15 Uhr