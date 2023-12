Netanjahu kritisiert Putin in Telefonat für Haltung zu Gaza

Tel Aviv: Der israelische Regierungschef Netanjahu hat Russland für dessen Position im Gaza-Krieg kritisiert. In einem Telefonat mit Kreml-Chef Putin äußerte sich Netanjahu laut seinem Büro unzufrieden über die russischen Vertreter bei den Vereinten Nationen und in anderen Foren. Die Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran nannte er demnach außerdem "gefährlich". Der Kreml, dessen Vertreter sich im UN-Sicherheitsrat bei einer Resolution einer Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt hatte, sah das Gespräch weniger konfliktbeladen. Unterdessen hat der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, eine neue Feuerpause gefordert. Die Folgen des Konflikts auf die Gesundheit seien katastrophal. Zugleich verurteilte Tedros den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.12.2023 18:30 Uhr