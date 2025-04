Netanjahu ist ungeachtet internationalen Haftbefehls in Ungarn eingetroffen

Budapest: Israels Ministerpräsident Netanjahu ist zu einem Besuch in Ungarn eingetroffen - trotz des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn. Netanjahu wurde in der Nacht von Ungarns Verteidigungsminister Szalay-Bobrovniczky empfangen; später soll er Regierungschef Orban treffen. Der hatte die Einladung an Netanjahu demonstrativ nach Erlass des Haftbefehls ausgesprochen. Ungarn hat das sogenannte Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zwar ratifiziert, aber das In-Kraft-Treten nie offiziell verkündet.

