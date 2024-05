Netanjahu hofft auf Umdenken der USA

Jerusalem: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat in einem Interview deutlich gemacht, dass aus seiner Sicht das letzte Wort beim Thema Waffenlieferungen noch nicht gesprochen ist. Er hoffe, dass die Meinungsunterschiede zwischen Israel und den USA noch behoben werden könnten, so Netanjahu. Gleichzeitig machte er noch einmal deutlich, dass Israel notfalls alleine gegen die Hamas kämpfen werde. Wenn Israel für sich alleine stehen müsse, dann werde Israel für sich alleine stehen, so Netanjahu. US-Präsdient Biden hatte zuvor gedroht, die Waffenlieferungen im Falle einer Offensive in Rafah einzuschränken. Dort haben mehr als eine Million Palästinenser Schutz vor den Kämpfen gesucht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.05.2024 09:15 Uhr