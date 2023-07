Netanjahu hat Herschrittmacher eingesetzt bekommen

Meldungsarchiv - 23.07.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Jerusalem: In Israel treibt die Koalition von Ministerpräsident Netanjahu trotz Kritik im In- und Ausland den Umbau der Justiz voran. Die Regierung legt einen Kernteil ihrer höchst umstrittenen Pläne heute in Jerusalem dem Parlament vor. Die Beratung über den Gesetzentwurf beginnt um 9 Uhr. Mit der endgültigen Abstimmung wird morgen gerechnet. In Tel Aviv, Jerusalem und anderen israelischen Städten fanden erneut Massenproteste gegen das Vorhaben der rechts-religiösen Regierung statt. In der Nähe der Knesset stellten hunderte Menschen Zelte auf, um dort zu übernachten. Netanjahu selbst musste überraschend operiert werden. Der 73-Jährige hat in der Nacht einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Nach Angaben des Krankenhauses ist sein Gesundheitszustand gut.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 08:00 Uhr