Netanjahu hält an Bodenoffensive im Gazastreifen fest

Tel Aviv: Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hält an der Bodenoffensive gegen die Hamas-Terroristen im Gazastreifen fest. In einer Fernsehansprache sagte er am Abend, Zeitpunkt und Einzelheiten müssten aber geheim bleiben. Netanjahu betonte, Israel führe einen, so wörtlich, "Kampf um seine Existenz". Alle Hamas-Mitglieder seien dem Tod geweiht. Nach Angaben von Hilfsorganisationen fehlt es den Zivilisten in dem abgeriegelten Gazastreifen an Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff. Deshalb fordern einige Staaten Israel auf, seine Angriffe einzustellen, um Hilfe zu ermöglichen. Die Hamas hat derweil in der Nacht ihre Raketenangriffe auf Städte in Israel fortgesetzt. Alarm gab es unter anderem in Tel Aviv. Der Nahost-Konflikt beschäftigt heute auch das Gipfeltreffen der Europäischen Union. Die Staats- und Regierungschefs wollen einen Flächenbrand in der Region verhindern. Im UN-Sicherheitsrat sind unterdessen erneut zwei Resolutionsentwürfe zum Krieg zwischen den Terroristen der Hamas und Israel gescheitert. Russland und China legten ihr Veto gegen einen Entwurf der USA ein. In der abgelehnten Resolution betonte Washington das Recht Israels auf Selbstverteidigung, aber auch den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Die USA und Großbritannien wiederum lehnten einen Resolutionsentwurf von Russland ab. Er sah einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2023 07:00 Uhr