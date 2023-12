Netanjahu fordert Hamas zur Niederlegung der Waffen auf

Tel Aviv: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die Hamas aufgefordert, die Waffen niederzulegen. In einer Videobotschaft rief er die radikal-palästinensischen Brigaden auf, sich zu ergeben und nicht für den Chef der Hamas im Gazastreifen, Sinwar, zu sterben. Die israelische Armee teilte mit, man habe seit Beginn des Krieges vor gut zwei Monaten schon mehr als 22.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Ganze Wohnviertel in dem abgeriegelten Küstengebiet liegen inzwischen in Trümmern. -- Die UN-Vollversammlung wird voraussichtlich diese Woche über einen Resolutionsentwurf abstimmen, der einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gaza-Krieg fordert. Der palästinensische UN-Botschafter Mansur teilte mit, für morgen sei eine Dringlichkeitssitzung anberaumt. Erst am vergangenen Freitag hatten die USA im UN-Sicherheitsrat ihr Veto gegen einen ähnlichen Resolutionsentwurf eingelegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 06:00 Uhr