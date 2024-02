Netanjahu fordert Ende des Palästinenser-Hilfswerks UNRWA

Tel Aviv: Israels Regierungschef Netanjahu bleibt bei den Gesprächen über eine Freilassung von israelischen Geiseln bei seiner harten Linie gegenüber der Hamas. Es werde kein Ende des Krieges, keinen Truppenrückzug aus dem Gazastreifen und keine Freilassung von tausenden - wie er sagte - "Terroristen" geben, nur um einen Deal zu erreichen, so Netanjahu in einer Videoansprache. Außerdem verlangte er, den Einsatz des UN-Palästinenserhilfswerks zu beenden. Zuvor war in Medienberichten über eine mehrwöchige Feuerpause im Gegenzug für die Freilassung von etwa 35 Geiseln spekuliert worden. Die Hamas soll noch immer etwa 130 Geiseln festhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 07:00 Uhr