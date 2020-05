Netanjahu erscheint vor Gericht - Hunderte demonstrieren

Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Israels Regierungschef Netanjahu muss sich ab heute vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Betrug, Untreue und Bestechlichkeit vor. Netanjahu erschien in Begleitung von Leibwächtern im Bezirksgericht in Jerusalem. Er bestreitet die Vorwürfe. Gleichzeitig gingen hunderte Menschen auf die Straße, um gegen, aber auch für den Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Es ist das erste Mal in der Geschichte Israels, dass ein amtierender Regierungschef vor Gericht steht. Vor dem Prozessbeginn hat Netanjahu die erste Kabinettssitzung mit seinem neuen Koalitionspartner und früheren Rivalen Gantz vom Bündnis Blau-Weiß abgehalten. Die Regierung war vor einer Woche vereidigt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 14:00 Uhr