Netanjahu deutet Deal zur Freilassung von Geiseln an

Jerusalem: Israel könnte sich möglicherweise mit der Hamas auf die Freilassung von Geiseln einigen. Das hat Premierminister Netanjahu im Interview mit dem US-Sender NBC angedeutet. Die Chancen auf so ein Abkommen stiegen aber, je weniger er dazu sage. US-Medien berichten unter Berufung auf Regierungskreise, dass die Hamas etwa 80 Frauen und Kinder freilassen könnte - im Gegenzug für Palästinenser in israelischem Gewahrsam. Die Lage im Gaza-Streifen spitzt sich derweil zu. Die beiden größten Krankenhäuser haben nach Angaben der Hamas den Betrieb heruntergefahren. Der EU-Außenbeauftragte Borell forderte, Kliniken in Gaza mit medizinischen Gütern zu versorgen und Patienten sicher zu evakuieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2023 02:00 Uhr