Netanjahu billigt Militäreinsatz in Rafah

Tel Aviv: Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat die umstrittenen Pläne für einen Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens gebilligt. Wie sein Büro mitteilte, bereitet sich die Armee neben dem operativen Einsatz auch auf eine Evakuierung zum Schutz der Zivilbevölkerung vor. Internationale Spitzenpolitiker, unter ihnen auch Bundeskanzler Scholz, lehnen einen Einsatz in Rafah strikt ab. In der Region befinden sich rund 1,5 Millionen Menschen. Einen Vorschlag der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas zu Waffenruhe und Geisel-Deal bezeichnete Netanjahu als unrealistisch. Israel werde jedoch eine Delegation nach Katar entsenden, um die eigene Position für eine mögliche Einigung vorzutragen. Die Hamas hatte nach eigenen Angaben unter anderem ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen vorgeschlagen, Hilfslieferungen für die Bevölkerung und die Freilassung von aus Israel entführten Menschen im Gegenzug für die Entlassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 15:00 Uhr