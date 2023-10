Netanjahu bildet Notstandsregierung mit Opposition

Jerusalem: In Israel hat sich Ministerpräsident Netanjahu mit der Opposition auf die Bildung einer Notstandsregierung geeinigt. Wie die regierende Likud-Partei bestätigte, sitzen in dem fünfköpfigen Kabinett neben Netanjahu Verteidigungsminister Galant und Oppositionsführer Gantz, sowie zwei weitere Mitglieder als Beobachter. Die Notstandsregierung soll dafür sorgen, dass militärische und politische Entscheidungen in Israel in den nächsten Tagen schnell getroffen werden können. Indessen gehen die Angriffe in Israel und im Gazastreifen weiter. In Aschkelon, im Süden Israels, wurde ein Krankenhaus von Raketen getroffen. Ob es dabei Tote oder Verletzte gab, ist unklar. Im Gazastreifen wurde das einzige Kraftwerk abgeschaltet - wegen Treibstoffmangels. Auch Lebensmittel und Trinkwasser werden nicht mehr in das Palästinensergebiet geliefert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 17:00 Uhr