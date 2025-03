Netanjahu bekräftigt Stopp von Hilfslieferungen in Gazastreifen

Jerusalem: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat seine Entscheidung bekräftigt, alle Grenzübergänge in den Gazastreifen für Hilfslieferungen zu sperren. Er will damit den Druck auf die islamistische Hamas erhöhen. Bei einer Kabinettssitzung sagte er nach Angaben seines Büros, jegliche Einfuhr von Waren und Lieferungen in den Gazastreifen werde gestoppt. Auch werde es dort keine kostenlosen Mahlzeiten geben. Ohne weitere Geiselfreilassungen will Netanjahu die Waffenruhe mit der Hamas nicht fortsetzen. Deren ersten Phase war gestern ausgelaufen. Auf eine Fortsetzung konnten sich beide Seiten nicht einigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 15:00 Uhr