Netanjahu bekräftigt im Vorfeld von Scholz Besuch Festhalten an Rafah-Offensive

Jerusalem: Die Regierung Israels lehnt Forderungen nach einem bedingungslosen Ende des Gazakrieges ab. In einer Kabinettssitzung sagte Ministerpräsident Netanjahu am Vormittag, solange nicht alle israelischen Ziele erreicht seien, bedeute ein Kriegsende, dass Israel den Krieg verloren habe. Kriegsziel Israels ist die Zerstörung der Hamas und die Freilassung aller israelischen Geiseln. Man werde sich dem internationalen Druck nicht beugen, so Netanjahu. Das bezog er ausdrücklich auch auf einen Militäreinsatz in Rafah an der Grenze zu Ägypten. Vor diesem hatte fast zeitgleich Bundeskanzler Scholz bei einem Besuch in Jordanien erneut gewarnt. Dort hatte er König Abdullah getroffen, der im Gazakrieg vermitteln will. Von Jordanien aus hat die Bundeswehr heute ihren zweiten Hilfsflug zum Gazastreifen gestartet. Am Nachmittag will Scholz in Israel unter anderem Ministerpräsident Netanjahu sprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 14:00 Uhr