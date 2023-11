Nepal wird von weiterem schweren Erdbeben erschüttert

Kathmandu: In Nepal hat es ein weiteres schweres Erdbeben gegeben. Mit einer Stärke von 5,6 traf es erneut den ärmsten Distrikt Jajarkot im Westen des Landes. Über Opfer und Schäden ist noch nichts bekannt. Erst am Wochenende hatte ein Beben die Menschen im Schlaf überrascht, die Hälfte der etwa 150 Todesopfer waren Kinder. Die Hilfsaktionen für die Betroffenen sind inzwischen angelaufen. Caritas Nepal will Notunterkünfte errichten und Wasser, Lebensmittel, Hygieneartikel und winterfeste Kleidung beschaffen. Die deutsche Caritas unterstützt finanziell. Auch die Welthungerhilfe hat Hilfstransporte losgeschickt.

