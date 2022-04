Mariupol steht offenbar vor der Eroberung

Mariupol: Die südost-ukrainische Hafenstadt steht offenbar vor der Eroberung durch russische Truppen und deren Verbündete. Ein Vertreter der pro-russischen Separatisten erklärte, man habe den Hafen von Mariupol erobert. Den Angaben zufolge haben sich noch bis zu 3.000 ukrainische Verteidiger in der Stadt verschanzt. Sie haben nach eigenen Angaben kaum noch Munition, zudem sei die Hälfte der Soldaten verwundet. Die Stadt am Asowschen Meer wird seit gut einem Monat belagert. In Moskau hat Österreichs Bundeskanzler Nehammer einen Vermittlungsversuch unternommen. In einem Gespräch mit Präsident Putin sagte Nehammer, so lange Menschen in der Ukraine sterben, würden die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten und verschärft. Den Austausch mit Putin nannte der Kanzler "sehr direkt, offen und hart."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2022 18:00 Uhr