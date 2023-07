Neben Autoren streiken jetzt auch Hollywood-Schauspieler

Kurzmeldung ein/ausklappen Klima-Aktivisten blockieren Verkehr in München und Nürnberg

Berlin: Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" protestieren aktuell an mehreren Orten in Deutschland. Am Stachus in München blockieren Aktivisten den Verkehr. Laut Polizei sind beide Fahrtrichtungen des Münchner Altstadtrings betroffen. In Nürnberg behindern Protestierende unter anderem die Zufahrt zur Oper. Außerdem gibt es Aktionen am Frankenschnellweg und am Nürnberger Plärrer. In Berlin demonstrieren Mitglieder der "Letzten Generation" unter anderem rund um die Siegessäule. Der Kreisverkehr dort ist ein wichtiger Knotenpunkt in der Hauptstadt. Auch in Leipzig, Dresden, Göttingen und Bremen sind für heute Aktionen geplant. Eine Sprecherin der Gruppe hat am Abend die gestrigen Proteste an zwei Flughäfen verteidigt. In den ARD-"Tagesthemen" sagte Lina Johnsen, es tue ihr unglaublich leid. Sie gönne allen Menschen ihren wohlverdienten Urlaub. Aber man steuere auf eine Katastrophe zu, und die Regierung nehme das nicht ernst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.07.2023 09:45 Uhr