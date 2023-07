Neben Autoren streiken jetzt auch Hollywood-Schauspieler

Kurzmeldung ein/ausklappen Europa steht extrem heißes Wochenende bevor

Rom: Den Menschen in Südeuropa steht ein extrem heißes Wochenende bevor. Die europäische Raumfahrtbehörde Esa rechnet damit, dass zum Teil die höchsten Temperaturen erreicht werden, die jemals in Europa gemessen wurden. So könnten es etwa 48 Grad auf Sizilien werden. Für etliche Städte rief das Gesundheitsministerium die höchste Alarmstufe Rot für Hitze aus. Auch in Griechenland stellen sich die Menschen auf das Schlimmste ein: In Athen sollen die Temperaturen auf über 41 Grad steigen. Dort sollen zum Teil archäologische Sehenswürdigkeiten schließen, wenn es zu heiß wird. Auch in der Türkei warnt der Wetterdienst vor extrem hohen Temperaturen. Experten machen den Klimawandel für die extreme Hitze verantwortlich.

