Nawalnys Zustand wird als ernst beschrieben

Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Im Fall des möglicherweise vergifteten russischen Kremlkritikers Nawalny sind weiterhin viele Fragen offen. Seine Sprecherin teilte mit, sein Zustand habe sich nicht verbessert, er sei in ernstem Zustand, aber weitgehend stabil. Eine genaue Diagnose solle es erst am Abend geben, so die Sprecherin weiter. Sie zeigte sich allerdings misstrauisch und erklärte, nur schwer an Informationen heranzukommen. Inzwischen gibt es Spekulationen, dass er zur Behandlung nach Europa gebracht werden soll. Nawalny war auf dem Rückflug von Sibirien nach Moskau im Flugzeug zusammengebrochen. Seine Sprecherin geht davon aus, dass er mit einem Tee vergiftet wurde. Die Ärzte schließen das nicht aus. Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker der russischen Regierung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 15:00 Uhr