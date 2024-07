Nawalnys Witwe wird nun von Russland per Haftbefehl gesucht

Moskau: Knapp ein halbes Jahr nach dem Tod des populären Kreml-Kritikers Alexey Nawaly hat ein russisches Gericht Haftbefehl gegen dessen Witwe erlassen. Julia Nawalnaja wird die Beteiligung an einer extremistischen Organisation vorgeworfen. Gleichzeitig wurde sie zur Fahndung ausgeschrieben. Nawalnaja hatte nach dem Tod ihres Mannes in russischer Lagerhaft angekündigt, sie werden seinen Kampf für Demokratie in Russland fortsetzen. Ein Moskauer Gericht hat deshalb Ermittlungen gegen sie aufgenommen. Nawalnaja reagierte im Onlinedienst "X". Sie schrieb, Kremlchef Putin sei ein Mörder und ein Kriegsverbrecher. Und wörtlich: "Sein Platz ist im Gefängnis."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 23:00 Uhr