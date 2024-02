Nawalnys Witwe ruft die Welt zum Kampf gegen Putin auf

Die Witwe des in russischer Haft gestorbenen Oppositionellen Nawalny, Julia Nawalnaja, hat in einer kurzen Ansprache an die Münchner Sicherheitskonferenz dazu aufgerufen, gemeinsam gegen das schreckliche Regime in Russland zu kämpfen. Präsident Putin müsse persönlich für alle Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden, sagte sie. Der Tag, da er und seine Umgebung, seine Regierung, seine Freunde bestraft würden, sei nicht fern, sagte Navalnaja.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 02:00 Uhr