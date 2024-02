Nawalnys Witwe ruft die Welt zum Kampf gegen Putin auf

München: Auf der Sicherheitskonferenz in der Landeshauptstadt hat Julia Nawalnaja, die Witwe von Alexej Nawalny, gesprochen. Sie rief die Welt zum gemeinsamen Kampf gegen das Putin-Regime auf. Wenn die Nachricht vom Tod ihres Mannes wahr sei - was sie aber noch nicht bestätigen könne - dann würden sowohl Russlands Präsident Putin zur Verantwortung gezogen als auch alle, die für ihn arbeiten, so Nawalnaja. Putin und sein Regime sollten ihren Worten zufolge auch für all die Gräueltaten zur Verantwortung gezogen werden, die sie in der Ukraine verübt haben. Vor ihrer kurzen Rede auf der Hauptbühne der Sicherheitskonferenz erntete sie langanhaltenden Beifall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 22:00 Uhr