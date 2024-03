Nawalnys Familie bekommt Leichnam des 47-Jährigen mit Verzögerung

Moskau: Die öffentliche Trauerfeier für den toten russischen Oppositionellen Nawalny verzögert sich. Sie sollte um 12 Uhr deutscher Zeit beginnen. Seine Angehörigen haben den Leichnam des 47-Jährigen aber erst mit Verspätung erhalten, wie Nawalnys Team mitteilte. Schon am Vormittag hatten sich hunderte Menschen teils mit Blumen vor einer Kirche in Moskau versammelt. Auch Dutzende Sicherheitskräfte waren vor Ort und in nahe gelegenen U-Bahn-Stationen. In rund zwei Stunden sollten die sterblichen Überreste Nawalnys dann nach der ursprünglichen Planung auf einem Friedhof beigesetzt werden. Nawalnys Team hatte nach eigenen Angaben auch Schwierigkeiten, den Transport der Leiche zu organisieren. Mehrere Bestattungsunternehmen hatten demnach Drohanrufe erhalten. Nawalnys Witwe hatte bereits vorgestern vor möglichen Übergriffen der Polizei während der Trauerfeier gewarnt.

