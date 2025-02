Nawalny-Witwe ruft Exil-Russen zum Protest auf

Berlin: Am ersten Todestag des Kreml-Kritikers Nawalny hat seine Witwe die im Exil lebenden Russen zum Protest gegen die Putin-Regierung aufgerufen. Die Exil-Russen müssten auf die Straße gehen für diejenigen in Russland, die es nicht könnten, sagte Julia Nawalnaja am Abend bei einer Gedenkveranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Sie dankte den Unterstützern ihres Mannes, die seiner in Russland trotz drohender Repressalien gedachten. - Gestern waren hunderte Menschen in Moskau zum Grab von Nawalny gekommen. Der Putin-Widersacher war im Alter von 47 Jahren unter ungeklärten Umständen in einem Straflager in der Arktis gestorben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2025 02:00 Uhr