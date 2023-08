Nawalny wird erneut zu langjähriger Haftstrafe verurteilt

Kurzmeldung ein/ausklappen Bei Überschwemmungen in Slowenien kommen drei Menschen ums Leben

Ljubljana: Heftige Regenfälle haben in Slowenien ganze Ortschaften überflutet. Mindestens drei Menschen kamen durch Hochwasser und Unwetter ums Leben. Innerhalb von 24 Stunden war im Norden und der Mitte des Landes die Regenmenge eines ganzen Monats gefallen. Dutzende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, etwa Bewohner eines Campingplatzes und Kinder aus einem Kindergarten nördlich von Ljubljana. In einigen Regionen gilt der Notstand. Soldaten unterstützen die Rettungskräfte. Im Norden Kroatiens steigen die Wasserstände derzeit ebenfalls an. Die Einsatzkräfte wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Auch einige österreichische Regionen sind von Überschwemmungen betroffen. Die Behörden in Kärnten, der Steiermark und dem Südburgenland warnen vor Hochwasser und Murenabgängen. Zahlreiche Grenzübergänge zwischen Österreich und Slowenien sind gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2023 20:00 Uhr