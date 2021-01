Nawalny will nach Russland zurückkehren

Nachrichtenarchiv - 13.01.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der Kreml-Kritiker Nawalny will trotz des Giftanschlags gegen ihn nach Russland zurückkehren. Im Internet kündigte der 44-Jährige an, am Sonntag nach Hause zu fliegen. Wie die russische Gefängnisbehörde bereits Ende Dezember ankündigte, droht Nawalny dort eine Inhaftierung. Gegen ihn sei eine Haftstrafe ausgesetzt, zu der er 2014 verurteilt wurde. Im Dezember wurde gegen ihn ein weiteres Verfahren eröffnet. Nawalny hält sich seit August in Deutschland auf, er war mit schweren Vergiftungserscheinungen zur Behandlung nach Berlin gebracht worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.01.2021 19:45 Uhr