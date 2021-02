Nawalny verliert zweimal vor Gericht an einem Tag

Nachrichtenarchiv - 20.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Kreml-Kritiker Nawalny hat vor Gericht gleich zweimal verloren. Am Vormittag wies ein Moskauer Gericht zunächst einen Berufungsantrag des russischen Oppositionellen gegen seine Haftstrafe zurück. Vielmehr bestätigten die Richter ein Urteil vom Monatsanfang, wonach die bereits verhängte Bewährungsstrafe gegen Nawalny in eine Haftstrafe umgewandelt wird. Er muss damit zwei Jahre und acht Monate in einem Straflager absitzen. In einem weiteren Prozess wurde der 44-Jährige zu einer Geldstrafe verurteilt. Nawalny soll einen Weltkriegsveteranen verleumdet haben und muss deshalb umgerechnet mehr als 9.400 Euro zahlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2021 23:00 Uhr