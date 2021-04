Nawalny tritt in Hungerstreik und fordert ärztliche Hilfe

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pokrow: Der in einem russischen Straflager inhaftierte Kreml-Kritiker Nawalny ist aus Protest gegen seine mangelnde medizinische Versorgung in einen Hungerstreik getreten. Er wolle dadurch erreichen, dass ihn ein Arzt besuchen dürfe, um ihn wegen seiner starken Rückenschmerzen und Lähmungserscheinungen im Bein zu behandeln, schrieb Nawalny im Onlinedienst Instagram. Der 44-Jährige beklagte, statt behandelt zu werden, werde er in dem Straflager mit Schlafentzug gequält und achtmal pro Nacht von den Gefängniswärtern geweckt, die ihn permanent filmten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.04.2021 01:00 Uhr