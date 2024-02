Nawalny-Team bestätigt Tod von Kremlgegner

Moskau: Das Team des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny hat dessen Tod bestätigt. Das teilte Nawalnys Sprecherin Jarmysch auf dem Onlineportal X unter Berufung auf Nawalnys Mutter mit. Sie war in das Straflager im Norden Russlands gereist und habe dort die Nachricht über den Tod ihres Sohnes erhalten. Der prominente Kreml-Kritiker Nawalny starb nach Angaben der russischen Behörden in einer entlegenen Strafkolonie in der russischen Polarregion. Dort verbüßte er eine 19-jährige Haftstrafe. Bereits 2020 wurde der Oppositionspolitiker Opfer eines Giftanschlags. Als er nach seiner Behandlung 2021 nach Russland zurückkehrte, wurde er sofort verhaftet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2024 17:00 Uhr