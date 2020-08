Nawalny steht unter Schutz des Bundeskriminalamtes

Söder will FC Bayern empfangen

München: Bayerns Ministerpräsident Söder will den FC Bayern nach dem Champions-League-Sieg direkt am Münchner Flughafen in Empfang nehmen. Geplant sei eine Begrüßung auf dem Rollfeld, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei. Die Sondermaschine mit dem Team an Bord soll gegen 16.00 Uhr landen. Um Menschenansammlungen im Airport zu vermeiden, werden die Bayern dann direkt vom Vorfeld mit Bussen abgeholt. Der deutsche Rekordmeister hat in Lissabon das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain mit 1:0 gewonnen und sich so zum zweitenmal in der Vereinsgeschichte das Triple gesichert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2020 11:00 Uhr