Nawalny sollte wohl gegen "Tiergartenmörder" ausgetauscht werden

Moskau: Der in russischer Haft gestorbene Kreml-Kritiker Alexej Nawalny sollte nach Angaben einer Vertrauten gegen den in Deutschland einsitzenden sogenannten "Tiergartenmörder" ausgetauscht werden. Die Gespräche über den Austausch seien zum Zeitpunkt von Nawalnys Tod kurz vor ihrem Abschluss gewesen, erklärte Maria Pewtschich in einem YouTube-Video. Und wörtlich sagte sie: "Alexej Nawalny könnte genau jetzt, genau heute, auf diesem Platz sitzen." Zudem hätten auch zwei US-Staatsangehörige Teil des Gefangenenaustauschs werden sollen, so Pewtschich. Der sogenannte Tiergartenmörder sitzt wegen Mordes an einem Georgier im Jahr 2019 in Haft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2024 14:00 Uhr