Nawalny soll in Deutschland behandelt werden

20.08.2020 20:45 Uhr

Paris: Bundeskanzlerin Merkel hat die Behandlung des russischen Regierungskritikers Nawalny in einem deutschen Krankenhaus angeboten. Während ihres Besuchs in Frankreich sagte Merkel, es müsse geklärt werden, wie es zu der Erkrankung Nawalnys gekommen sei. Der 44-Jährige liegt in der sibirischen Stadt Omsk in einer Klinik im Koma. Aus seinem Umfeld heißt es, er sei vergiftet worden. Die Berliner Charite hatte bereits zugesagt, den Patienten aufzunehmen. Nawalnys Unterstützer wollen nun erreichen, dass er nach Deutschland geflogen und behandelt wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.08.2020 20:45 Uhr