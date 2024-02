Nawalny soll am Freitag in Moskau beerdigt werden

Moskau: Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny soll am Freitag beerdigt werden. Das teilte eine Sprecherin von Nawalnys Unterstützern auf der Plattform X mit. Den Angaben zufolge ist in einem Moskauer Bezirk zuerst eine Trauerfeier geplant und anschließend die Beisetzung auf einem Friedhof. Nawalny war vor zwei Wochen in einem russischen Straflager am Polarkreis im Alter von 47 Jahren gestorben. Die Todesursache ist nach wie vor unklar. Im Totenschein ist von einer natürlichen Ursache die Rede. Nawalnys Mutter forderte eine öffentliche Beerdigung, damit sich nicht nur Familienangehörige, sondern auch dessen Anhänger von ihm verabschieden können. Vor wenigen Minuten sprach Nawalnys Witwe im Europäischen Parlament. Sie warf Russlands Präsident Putin erneut vor, für den Tod ihres Mannes verantwortlich zu sein. Sie äußerte die Befürchtung, dass es bei der Beerdigung Verhaftungen geben wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2024 12:00 Uhr