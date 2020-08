Nawalny liegt wohl wegen Vergiftung im Krankenhaus

Das Wetter: Erst wolkig, später sonnig bei 27 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute Früh gibt es noch einige Wolken, in Franken kann es auch noch etwas regnen. Später setzt sich dann die Sonne durch, bei 27 bis 32 Grad. Morgen bleibt es sonnig, bei 30 bis 36 Grad. Am Samstag gibt es dann schauerartige Regenfälle und örtlich starke Gewitter, Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Am Sonntag an den Alpen Schauer, sonst heiter, 19 bis 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 06:00 Uhr