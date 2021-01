Nawalny kritisiert Festnahme durch die russische Polizei

Moskau: Der nach seiner Rückkehr in Russland festgenommene Oppositionelle Nawalny hat das Vorgehen gegen ihn als Gipfel der Rechtlosigkeit bezeichnet. In einem von seinen Unterstützern veröffentlichen Video sagte Nawalny, die russischen Behörden hätten die Strafprozessordnung zerrissen und weggeworfen. In einer Polizeistation am Stadtrand von Moskau läuft seit Mittag eine Anhörung über seine weitere Inhaftierung. Nawalny war gestern von Berlin aus nach Moskau geflogen. Kurz nach seiner Ankunft wurde er am Abend auf dem Flughafen Scheremetjewo festgenommen. Die russische Justiz wirft ihm vor, wiederholt gegen die Auflagen einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verstoßen zu haben. Der Regime-Kritiker war im August in Sibirien Opfer eines Giftanschlags geworden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 13:00 Uhr