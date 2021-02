Nawalny droht längere Gefängnisstrafe

Nachrichtenarchiv - 02.02.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Ein Gericht in der russischen Hauptstadt will heute über eine lange Haftstrafe für den Kremlgegner Alexej Nawalny entscheiden. Die russische Strafvollzugsbehörde hat beantragt, eine existierende Bewährungs- in eine Haftstrafe umzuwandeln. Nawalny habe gegen Bewährungsauflagen verstoßen, hieß es zur Begründung. Nach Angaben seines Anwaltes drohen dem 44-Jährigen etwa zwei einhalb Jahre Gefängnis. Der Prozess wird als politisch motiviert kritisiert. Ziel sei, einen Gegner von Präsident Putin zum Schweigen zu bringen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.02.2021 09:15 Uhr