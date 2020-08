Nawalny darf nun doch zur Behandlung ins Ausland geflogen werden

Söder warnt vor Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen

München: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat Bayerns Ministerpräsident Söder eindringlich vor Lockerungen der Schutzmaßnahmen gewarnt. In dieser Situation könne man so etwas nicht beschließen sagte er dem "Deutschlandfunk" in einem vorab verbreiteten Interview. Zugleich verlangte Söder vor der anstehenden Konferenz mit Kanzlerin Merkel einheitliche Regelungen zur Maskenpflicht und Bußgeldern bei Verstößen. Am kommenden Donnerstag wollen die Ministerpräsidenten mit Merkel im Kanzleramt über die weitere Corona-Politik beraten. In Bayern ist unterdessen in mehreren Orten die Zahl der nachgewiesenen Infektionen nahe an den vereinbarten Frühwarnwert herangerückt.. Die meisten Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner verzeichnen derzeit der Landkreis Ebersberg, gefolgt von Ingolstadt, Rosenheim, der Stadt München und dem Landkreis Kelheim.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 18:00 Uhr