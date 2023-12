Nawalny äußert sich erstmals nach Verlegung in neues Straflager

Moskau: Vom Kreml-Kritiker Nawalny gibt es nach Wochen der Ungewissheit ein Lebenszeichen. Nach seiner Verlegung in das Straflager "Polarwolf" in der Arktis teilte er mit, er sei guten Mutes. Über den Kurznachrichtendienst X bezeichnete er sich scherzhaft als neues Väterchen Frost im Schafspelzmantel und einer Pelzmütze. Die 20 Tage des Transfers in das neue Gefängnis seien ziemlich anstrengend gewesen. - Das Gefängnis "Polarwolf" gilt als eines der härtesten russischen Straflager. Die Strafkolonie wurde als Teil des ehemaligen sowjetischen Gulag-Systems errichtet. Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sind dort normal. Die USA reagierten besorgt auf die Haftbedingungen Nawalnys. In einer Mitteilung des US-Außenministeriums hieß es, man habe Moskau zur sofortigen Freilassung Nawalnys aufgefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 12:00 Uhr