Nawalnaja nennt Putin "Chef einer kriminellen Bande"

Straßburg: Mit deutlichen Worten hat die Witwe des Kreml-Kritikers Nawalny den russischen Präsidenten Putin für den Tod ihres Mannes verantwortlich gemacht. In ihrer Rede vor dem Europa-Parlament bezeichnete Julia Nawalnaja ihn als "Chef einer kriminellen Bande". Sie rief die westlichen Staaten dazu auf, gegen Putins Helfer vorzugehen. Es brauche keine Betroffenheits-Bekundungen, sondern die Suche nach den Mafia-Verbündeten, den diskreten Anwälten und Geldgebern. Inzwischen wurde bekannt, dass das Begräbnis des Kreml-Kritikers für Freitag in Moskau angesetzt ist. Vorgesehen ist ein Trauergottesdienst und die anschließende Beisetzung auf dem Borissowskoje-Friedhof im Südosten der Stadt. Nawalny war am 16. Februar überraschend in Haft gestorben. Russische Behörden weisen Vorwürfe einer staatlichen Verwicklung weiterhin zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2024 12:45 Uhr