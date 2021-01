Naturschutzbund ruft wieder zur Zählung der Wintervögel auf

WikiLeaks-Gründer Assange muss im Gefängnis bleiben

London: Wikileaks-Gründer Julian Assange bleibt in Großbritannien in Haft. Ein Gericht in London lehnte den Antrag der Verteidigung ab, den 49-Jährigen gegen Kaution freizulassen. Sein Anwalt hatte zuvor erklärt, Assange habe keinen Grund, aus dem Land zu fliehen, sondern vertraue dem ordnungsgemäßen Verfahren in Großbritannien. Assange sitzt seit 15 Monaten in London in Haft. Erst vorgestern hatte ein Londoner Gericht einen Auslieferungsantrag der US-Behörden abgelehnt. Als Grund nannte die Richerin den psychischen Gesundheitszustand Assanges und die Haftbedingungen, die ihn in den USA erwarten würden. Es sei damit zu rechnen, dass er sich in Isolationshaft das Leben nehmen werde. Assange drohen in den USA im Fall einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2021 13:00 Uhr